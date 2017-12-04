Екатерина Гордон обнажилась после скандала с Кобзоном

Москва, 4 декабря. Известная российская журналистка Екатерина Гордон опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она предстала в обнаженном виде.

Интернет-пользователи сразу же связали этот поступок с недавней перепалкой Екатерины Гордон с депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном. Напомним, что известный эстрадный певец осведомился у журналистки, сколько стоит провести с ней ночь. После этого Гордон решила отстоять свою честь в суде.

Многим юзерам не понравился откровенный снимок Кати Гордон.

Спасибо Вам, за то, что понимаете разницу между порно, случайными грязными фото в барах и искусством. Фото @dvelichko концепт @savva.pro A post shared by Katya Gordon (@katyagordon) on Dec 1, 2017 at 5:02am PST

«Фото очень красивое! Но, если претендовать на пост главы государства, надо думать о таких вещах! Они недопустимы!», — цитирует одного из пользователей Ura.Ru.

Другие, напротив, оценили внешность Гордон, назвав ее не только умной, но и самодостаточной женщиной.

Ранее стало известно, что Екатерина Гордон планирует принять участие в будущих выборах президента России.