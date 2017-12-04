Екатерина Гордон обнажилась после скандала с Кобзоном
Москва, 4 декабря. Известная российская журналистка Екатерина Гордон опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она предстала в обнаженном виде.
Интернет-пользователи сразу же связали этот поступок с недавней перепалкой Екатерины Гордон с депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном. Напомним, что известный эстрадный певец осведомился у журналистки, сколько стоит провести с ней ночь. После этого Гордон решила отстоять свою честь в суде.
Многим юзерам не понравился откровенный снимок Кати Гордон.
«Фото очень красивое! Но, если претендовать на пост главы государства, надо думать о таких вещах! Они недопустимы!», — цитирует одного из пользователей Ura.Ru.
Другие, напротив, оценили внешность Гордон, назвав ее не только умной, но и самодостаточной женщиной.
Ранее стало известно, что Екатерина Гордон планирует принять участие в будущих выборах президента России.