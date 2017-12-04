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Екатерина Гордон обнажилась после скандала с Кобзоном
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    Екатерина Гордон обнажилась после скандала с Кобзоном

    11:52  4 Декабря 2017
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    Екатерина Гордон обнажилась после скандала с Кобзоном

    Москва, 4 декабря. Известная российская журналистка Екатерина Гордон опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она предстала в обнаженном виде.

    Интернет-пользователи сразу же связали этот поступок с недавней перепалкой Екатерины Гордон с депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном. Напомним, что известный эстрадный певец осведомился у журналистки, сколько стоит провести с ней ночь. После этого Гордон решила отстоять свою честь в суде.

    Многим юзерам не понравился откровенный снимок Кати Гордон.

     

    «Фото очень красивое! Но, если претендовать на пост главы государства, надо думать о таких вещах! Они недопустимы!», — цитирует одного из пользователей Ura.Ru.

    Другие, напротив, оценили внешность Гордон, назвав ее не только умной, но и самодостаточной женщиной.

    Ранее стало известно, что Екатерина Гордон планирует принять участие в будущих выборах президента России.

    Автор: Дима Оленин
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    #кобзон #екатерина гордон
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