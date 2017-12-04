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Общество
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе автоледи потребовала 10 млн рублей с отца ребенка
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    Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе автоледи потребовала 10 млн рублей с отца ребенка

    12:05  4 Декабря 2017
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    Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе автоледи потребовала 10 млн рублей с отца ребенка

    Москва, 4 декабря. Ольга Алисова, приговоренная к трем годам колонии-поселения за ДТП в Балашихе, жертвой которой стал шестилетний Алеша Шимко, потребовала от его отца 10 млн рублей. По мнению осужденной, ее оклеветали. Защита женщины не стала пояснять, как сторона собирается добиваться выплаты соответствующей суммы.

    Как сообщает «Газета.Ru», по словам защиты, соответчиком по иску будет выступать один из федеральных телеканалов, с которого Алисова также потребует 5 млн.

    Максимальная сумма, которую можно запросить за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, составляет 5 миллионов рублей, пишет агентство «Ридус». 

    В апреле текущего года в подмосковной Балашихе Алисова за рулем автомобиля Hyundai сбила шестилетнего Алешу Шимко. Врачи обнаружили в крови ребенка «следы алкоголя», в результате чего разгорелся крупный скандал. При повторной экспертизе выяснилось, что специалисты допустили серьезную ошибку. 15 ноября Железнодорожный городской суд Московской области признал Алисову виновной.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #балашиха #пьяный мальчик #алисова
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