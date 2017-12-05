Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажку
Новости Сирии
Сирия: корреспондент ФАН побывал на празднике в прифронтовом городе Мхарде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: корреспондент ФАН побывал на празднике в прифронтовом городе Мхарде

    8:10  5 Декабря 2017
    526

    Сирия: корреспондент ФАН побывал на празднике в прифронтовом городе Мхарде

    В городе Мхарде в провинции Хама, состоялось мероприятие под названием «Мы начали свой марш». Уличные гулянья в Мхарде посетил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

     

    Мероприятие проводилось в присутствии жителей города и при поддержке религиозных и политических деятелей, которые вышли на улицу несмотря на постоянную угрозу со стороны террористов. Дело в том, что Мхарде является прифронтовым населенным пунктом. Жители города ежедневно подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны террористов. Огонь боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) ведется по гражданским строениям и по изношенной войной инфраструктуре. Однако жители города настаивают на защите и пребывании в Мхарде правительственных сил.

    Согласно местным источникам, Сирийская арабская армия стоит севернее города, и по мере сил купирует огневые налёты боевиков. Однако полностью избежать угрозы для мирного населения невозможно. Несмотря на угрозы и обстрелы, жители Мхарде с надеждой смотрят в будущее и продолжают жить своей жизнью и поддерживать официальные власти страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #хама #новый год #праздник #мхарде
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть