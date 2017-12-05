Сирия: корреспондент ФАН побывал на празднике в прифронтовом городе Мхарде

В городе Мхарде в провинции Хама, состоялось мероприятие под названием «Мы начали свой марш». Уличные гулянья в Мхарде посетил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Мероприятие проводилось в присутствии жителей города и при поддержке религиозных и политических деятелей, которые вышли на улицу несмотря на постоянную угрозу со стороны террористов. Дело в том, что Мхарде является прифронтовым населенным пунктом. Жители города ежедневно подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны террористов. Огонь боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) ведется по гражданским строениям и по изношенной войной инфраструктуре. Однако жители города настаивают на защите и пребывании в Мхарде правительственных сил.

Согласно местным источникам, Сирийская арабская армия стоит севернее города, и по мере сил купирует огневые налёты боевиков. Однако полностью избежать угрозы для мирного населения невозможно. Несмотря на угрозы и обстрелы, жители Мхарде с надеждой смотрят в будущее и продолжают жить своей жизнью и поддерживать официальные власти страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.