Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана
Политика
Трамп угрожает национальной безопасности США — доклад
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп угрожает национальной безопасности США — доклад

    12:40  4 Декабря 2017
    197

    Трамп угрожает национальной безопасности США

    В США полагают, что поведение действующего американского президента Дональда Трампа может нанести урон национальной безопасности страны. Об этом говорится в новом докладе американской Ассоциации по ограничению вооружений, с текстом которого ознакомилась редакция Федерального агентства новостей.

    В документе говорится, что во время предвыборной кампании, а также после своего избрания «Трамп сделал ряд противоречивых комментариев, связанных с ядерным оружием».

    «Все это породило некоторую неопределенность в отношении того, как ядерная политика США изменится с новой администрацией, которую возглавляет президент, вступивший в должность без опыта во внешней политике и без стратегического мышления, — говорится в документе. — Как его [Трампа] взгляды <…> могут изменить направление ядерной политики США, станет понятнее, когда министерство обороны завершит свой обзор ядерной политики, ожидаемый в конце этого года или в начале 2018-го».

    Администрация Трампа в настоящее время разрабатывает свою ядерную политику, говорится в докладе.

    «Из-за заявлений президента и неординарного поведения контекст для этой администрации уже отрицательный, — пишут авторы документа.

    В докладе говорится, что из-за «громогласных и подстрекательских заявлений Трампа в отношении Северной Кореи», а также из-за решения республиканца «не сертифицировать ядерную сделку с Ираном» в обществе бытует мнение, что администрация президента готова взять на себя больший риск, чем ее предшественники относительно, ядерного оружия и потенциальных конфликтов на этой почве. В случае если президент США получит больше полномочий, то авторы доклада полагают, что Трамп начнет использовать ядерное оружие в ущерб политике безопасности США.

    Ближе к России

    Ранее главе Белого дома предложили заняться сокращением ядерного потенциала Соединенных Штатов, а не развязывать ядерную гонку с Россией.

    «Президент Трамп заявил, что намерен заняться наращиванием ядерного арсенала США, чтобы гарантировать своей стране утраченные, по его словам, лидирующие позиции в этой области. Трамп также считает, что заключенное в 2010 году соглашение СНВ-III выгодно только одной из сторон. Высказывания Дональда Трампа в очередной раз демонстрируют неосведомленность нового американского президента по части ядерного оружия и непонимание им той беспрецедентной опасности, которую оно представляет», — заявили в Ассоциации по ограничению вооружений.

    Трамп угрожает национальной безопасности США

    Отметим, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений под названием СНВ-III был заключен в 2010 году между Москвой и Вашингтоном. Согласно документу, США и Россия должны были до февраля 2018 года сократить ядерные боезаряды до 1,55 тыс. штук для каждой страны. Срок действия договора составляет 10 лет — до 2021 года.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #россия #сша #трамп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть