Трамп угрожает национальной безопасности США — доклад

В США полагают, что поведение действующего американского президента Дональда Трампа может нанести урон национальной безопасности страны. Об этом говорится в новом докладе американской Ассоциации по ограничению вооружений, с текстом которого ознакомилась редакция Федерального агентства новостей.

В документе говорится, что во время предвыборной кампании, а также после своего избрания «Трамп сделал ряд противоречивых комментариев, связанных с ядерным оружием».

«Все это породило некоторую неопределенность в отношении того, как ядерная политика США изменится с новой администрацией, которую возглавляет президент, вступивший в должность без опыта во внешней политике и без стратегического мышления, — говорится в документе. — Как его [Трампа] взгляды <…> могут изменить направление ядерной политики США, станет понятнее, когда министерство обороны завершит свой обзор ядерной политики, ожидаемый в конце этого года или в начале 2018-го».

Администрация Трампа в настоящее время разрабатывает свою ядерную политику, говорится в докладе.

«Из-за заявлений президента и неординарного поведения контекст для этой администрации уже отрицательный, — пишут авторы документа.

В докладе говорится, что из-за «громогласных и подстрекательских заявлений Трампа в отношении Северной Кореи», а также из-за решения республиканца «не сертифицировать ядерную сделку с Ираном» в обществе бытует мнение, что администрация президента готова взять на себя больший риск, чем ее предшественники относительно, ядерного оружия и потенциальных конфликтов на этой почве. В случае если президент США получит больше полномочий, то авторы доклада полагают, что Трамп начнет использовать ядерное оружие в ущерб политике безопасности США.

Ближе к России

Ранее главе Белого дома предложили заняться сокращением ядерного потенциала Соединенных Штатов, а не развязывать ядерную гонку с Россией.

«Президент Трамп заявил, что намерен заняться наращиванием ядерного арсенала США, чтобы гарантировать своей стране утраченные, по его словам, лидирующие позиции в этой области. Трамп также считает, что заключенное в 2010 году соглашение СНВ-III выгодно только одной из сторон. Высказывания Дональда Трампа в очередной раз демонстрируют неосведомленность нового американского президента по части ядерного оружия и непонимание им той беспрецедентной опасности, которую оно представляет», — заявили в Ассоциации по ограничению вооружений.

Отметим, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений под названием СНВ-III был заключен в 2010 году между Москвой и Вашингтоном. Согласно документу, США и Россия должны были до февраля 2018 года сократить ядерные боезаряды до 1,55 тыс. штук для каждой страны. Срок действия договора составляет 10 лет — до 2021 года.