«Больше, чем адреналин»: Саакашвили рассказал о революции, Тимошенко и врагах Украины

Киев, 4 декабря. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выпил водки с украинской журналисткой Светланой Крюковой и рассказал ей об удовольствии от революционного успеха, который не сравнить ни с чем.

Отметим, что фото одиозного политика за столиком с незнакомкой ранее широко обсуждали в Сети. Украинцы шутили, что в ресторане «вождь народа» разбил «штабную палатку». При этом сам Саакашвили в беседе с Крюковой признался, что к моменту их встречи в палатке у стен Рады не был уже две недели, однако тему революционного протеста в застольном интервью не оставил.

«Никакой секс не сравнить с революционным успехом. Революция это больше, чем адреналин», — заявил он, комментируя вопрос о мотивации бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко.

Саакашвили отметил, что считает ее очень талантливым человеком, «пусть и с некоторыми старомодными взглядами». «Она гораздо больше политик, чем кто угодно», — подчеркнул он и поделился воспоминанием о ее первом визите в Грузию в качестве премьера.

Во время ее поездки они слетали в Кахетию, «выпить вина», оба, по словам Саакашвили, выпили немало.

«На обратном пути нас трясло, у меня голова трещала. Она все время рассказывала про кубометры газа, про ВВП, про реструктуризацию долга. В какой-то момент я уже подумал: «Юля, ну хватит», — рассказал бывший грузинский президент.

По его мнению, Тимошенко всегда выберет политику, а вот Порошенко в итоге всегда выберет деньги.

Напомним, накануне Саакашвили провел в Киеве «Марш за импичмент». Выступая перед украинцами, он заявил, что главным врагом Украины является «олигархат», власть которого выступает причиной коррупции, а действующий лидер страны Петр Порошенко как представитель олигархата также является врагом Украины.

«Наш враг — представитель олигархата Порошенко. Они нас используют и богатство Украины, прочь олигархов», — сказал он. Кроме того, Саакашвили призвал «забрать деньги олигархов, так как это справедливо».