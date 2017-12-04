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Более половины россиян готовы прийти на выборы-2018
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    Более половины россиян готовы прийти на выборы-2018

    11:46  4 Декабря 2017
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    Более половины россиян готовы прийти на выборы-2018

    Москва, 4 декабря. На выборы президента России в 2018 году готовы прийти более половины граждан страны, показали данные социологического опроса специалистов «Левада-Центра».

    Опрос проводился среди 1600 жителей России в 137 населенных пунктах разных регионов страны. 24% россиян заявили социологам, что будут голосовать «совершенно точно», еще 34% отметили, что придут 18 марта на избирательные участки «скорее всего». 20% респондентов пока не определились.

    Почти половина жителей страны (45%) отметили, что считают голосование своим гражданским долгом. 24% участников опроса заявили, что хотят поддержать своего кандидата. Столько же человек высказались, что хотят прийти на выборы, чтобы их «бюллетень не использовали другие».

    Более половины россиян готовы прийти на выборы-2018

    Наибольшей поддержкой граждан на данный момент пользуется действующий президент Владимир Путин, несмотря на то, что он еще не объявлял о своем участии. 53% респондентов ответили на открытый вопрос (можно дать любой ответ), что выбрали бы при голосовании его. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #соцопрос #голосование #выборы-2018 #социологи
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