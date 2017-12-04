Более половины россиян готовы прийти на выборы-2018

Москва, 4 декабря. На выборы президента России в 2018 году готовы прийти более половины граждан страны, показали данные социологического опроса специалистов «Левада-Центра».

Опрос проводился среди 1600 жителей России в 137 населенных пунктах разных регионов страны. 24% россиян заявили социологам, что будут голосовать «совершенно точно», еще 34% отметили, что придут 18 марта на избирательные участки «скорее всего». 20% респондентов пока не определились.

Почти половина жителей страны (45%) отметили, что считают голосование своим гражданским долгом. 24% участников опроса заявили, что хотят поддержать своего кандидата. Столько же человек высказались, что хотят прийти на выборы, чтобы их «бюллетень не использовали другие».

Наибольшей поддержкой граждан на данный момент пользуется действующий президент Владимир Путин, несмотря на то, что он еще не объявлял о своем участии. 53% респондентов ответили на открытый вопрос (можно дать любой ответ), что выбрали бы при голосовании его.