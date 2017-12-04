Псевдороссийская угроза: в Госдуме объяснили, для чего США «демонизируют РФ»

Москва, 4 декабря. Соединенные Штаты используют «псевдороссийскую угрозу», чтобы отвлечь американцев от проблем внутри своего государства. Таким мнением поделился первый зампред комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов.

Депутат подчеркнул, что США постоянно используют «российский фактор» для привлечения избирателей. Он также отметил, что Вашингтон не прекращает попытки «демонизировать Россию».

«Фактор России не раз ставился для того, чтобы привлечь на свою сторону электорат», — отметил Красов.

«Администрация США цепляется за псевдороссийскую угрозу для того, чтобы отвлечь своего обывателя от насущных проблем внутри страны», — цитирует депутата «РИА Новости».

Напомним, ранее американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что считает одной из причин плохих российско-американских отношений «вмешательство» России в президентские выборы в США в минувшем году.

Напомним, Запад на постоянной основе обвиняет РФ в якобы «вмешательстве» в выборы главы Белого дома. Впрочем, США не предоставили ни единого доказательства на этот счет, ограничиваясь лишь словами.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков называл заявления американской стороны «абсолютно голословными».