Норвежца отправили почти на 18 лет в тюрьму за убийство жены-россиянки

Осло, 4 декабря. Гражданина Норвегии приговорили к почти 18 годам тюрьмы за убийство супруги, которая была россиянкой, сообщили в Окружном суде Осло.

Обвинение доказало, что норвежец заранее спланировал убийство супруги. Окружной суд приговорил его к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы.

Как удалось установить, до этого супруг 10 лет регулярно избивал жену и дочь. Пострадавшая женщина несколько раз обращалась в кризисные центры. После очередной ссоры муж купил ей билет в Россию и заявил, что убьет ее, если она вернется в Осло.

В 2016 году россиянка погибла недалеко от своего дома в Осло, куда она вернулась из аэропорта после поездки в Россию. Врачи не смогли спасти ее жизнь, передает Ura.Ru.