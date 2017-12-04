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Норвежца отправили почти на 18 лет в тюрьму за убийство жены-россиянки
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    Норвежца отправили почти на 18 лет в тюрьму за убийство жены-россиянки

    11:57  4 Декабря 2017
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    Норвежца отправили почти на 18 лет в тюрьму за убийство жены-россиянки

    Осло, 4 декабря. Гражданина Норвегии приговорили к почти 18 годам тюрьмы за убийство супруги, которая была россиянкой, сообщили в Окружном суде Осло.

    Обвинение доказало, что норвежец заранее спланировал убийство супруги. Окружной суд приговорил его к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы.

    Как удалось установить, до этого супруг 10 лет регулярно избивал жену и дочь. Пострадавшая женщина несколько раз обращалась в кризисные центры. После очередной ссоры муж купил ей билет в Россию и заявил, что убьет ее, если она вернется в Осло.

    Норвежца отправили почти на 18 лет в тюрьму за убийство жены-россиянки

    В 2016 году россиянка погибла недалеко от своего дома в Осло, куда она вернулась из аэропорта после поездки в Россию. Врачи не смогли спасти ее жизнь, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #норвегия #убийство #осло #россиянка #наручники
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