Минюст РФ зарегистрирует первые СМИ-иноагенты уже на этой неделе

Москва, 4 декабря. Минюст зарегистрирует первые зарубежные СМИ в качестве иноагентов уже на этой неделе. Как и ожидается, это будет «Голос Америки», «Радио Свобода».

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе СМИ-иноагентов. Согласно утвержденному документу, иноагентами смогут быть названы СМИ, которые получают финансовую помощь за рубежом. Данное решение стало ответом на действия американских властей в отношении RT America.

«На этой неделе Минюст уже должен зарегистрировать первые СМИ в качестве иноагентов. Это будут девять американских СМИ, которые раньше уже получили от Минюста предупреждение», — сообщает источник агентства РИА Новости.

Ранее в ведомстве сообщали о возможном присвоении статусов СМИ-иноагентов «Голосу Америки», службе «Радио Свобода», телеканалу «Настоящее время», «проектам «Кавказ.Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии» и другим СМИ.