Не делать из негодников страдальцев: Аваков призвал прекратить блокировку телеканала NewsOne

Киев, 4 декабря. Радикалам необходимо прекратить блокирование здания NewsOne в Киеве, а владельцы телеканала должны «прекратить провоцировать людей», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он заверил, что правоохранительные органы «в пределах компетенции» предпримут все необходимые действия.

«Обращаюсь к протестующим: блокирование NewsOne нужно прекратить, — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в понедельник. — Не стоит из негодников делать страдальцев. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей», передает «Ридус».

1. Мураев мерзавец и провокатор.

2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев.

3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей.

4. Нацполиция примет решение по 1-3 в пределах компетенции. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 4, 2017

Ранее представители NewsOne предположили, что налет на телеканал вызван тем, что они оказались единственными, кто освещал «марш за импичмент» президента Порошенко, организованный в Киеве сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В свою очередь, сами активисты в камуфляжной форме и балаклавах, блокировавшие входы и выходы из здания телеканала, объявили о своих требованиях.