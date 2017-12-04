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Не делать из негодников страдальцев: Аваков призвал прекратить блокировку телеканала NewsOne
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    Не делать из негодников страдальцев: Аваков призвал прекратить блокировку телеканала NewsOne

    11:39  4 Декабря 2017  /обновлено: 11:42  04 Декабря 2017
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    Не делать из негодников страдальцев: Аваков призвал прекратить блокировку телеканала NewsOne

    Киев, 4 декабря. Радикалам необходимо прекратить блокирование здания NewsOne в Киеве, а владельцы телеканала должны «прекратить провоцировать людей», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он заверил, что правоохранительные органы «в пределах компетенции» предпримут все необходимые действия.

    «Обращаюсь к протестующим: блокирование NewsOne нужно прекратить, — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в понедельник. — Не стоит из негодников делать страдальцев. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей», передает «Ридус».

    Ранее представители NewsOne предположили, что налет на телеканал вызван тем, что они оказались единственными, кто освещал «марш за импичмент» президента Порошенко, организованный в Киеве сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В свою очередь, сами активисты в камуфляжной форме и балаклавах, блокировавшие входы и выходы из здания телеканала, объявили о своих требованиях.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #newsone #радикалы #аваков
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