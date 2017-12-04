Москва, 4 декабря. Крупнейшие за всю историю учения ВС США и Южной Кореи являются отработкой возможной агрессии против КНДР, считают военные эксперты.

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал крупномасштабные учения Vigilant ACE, которые начались в понедельник. В мероприятии задействованы 230 самолетов, включая американские «невидимки» F-22. Эксперт полагает, что данные учения можно рассматривать как генеральную репетицию вероятной военной операции, в ходе которой могут быть нанесены удары по ядерным объектам КНДР и позициям баллистических ракет Северной Кореи. Также мероприятие является «жестом устрашения» властей КНДР.

Коротченко считает, что подобные факторы давления на Пхеньян не имеют смысла. КНДР демонстрирует готовность к переговорам, но не планирует сворачивать свою ракетно-ядерную программу. Реакцией на подобные учения могут стать новые ракетные пуски. Оптимальным решением для Южной Кореи и США является дипломатические переговоры с Пхеньяном и взятие курса на снижение военной напряженности.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что США призвали к полной блокаде Северной Кореи.