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Трехлетний ребенок погиб из-за шалости с огнем в Кузбассе
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    Трехлетний ребенок погиб из-за шалости с огнем в Кузбассе

    11:23  4 Декабря 2017
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    Трехлетний ребенок погиб из-за шалости с огнем в Кузбассе

    Кемерово, 4 декабря. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в доме, который расположен в микрорайоне 8-е Марта в Белове Кемеровской области. По предварительным данным, пожар случился из-за детской шалости с огнем.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около шести часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения – 11 человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать три единицы техники, в результате пожара обгорела обрешетка крыши и внутренние стены дома.

    После того, как пожар потушили, нашли обгоревшее тело ребенка, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию «Правоохранительного портала Кузбасса». Отмечается, что ребенок был дома один. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #кузбасс #кемеровская область #погибший
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