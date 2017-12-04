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Ученые рассказали, как «проклятие тестостерона» управляет жизнью мужчин
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    Ученые рассказали, как «проклятие тестостерона» управляет жизнью мужчин

    11:39  4 Декабря 2017
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    Ученые рассказали, как «проклятие тестостерона» управляет жизнью мужчин

    Кливленд, штат Огайо, 4 декабря. По мнению ученых из Кливлендского университета, более глубокое понимание происходящего в организме мужчин позволило бы достичь большего уровня «прощения и взаимопонимания» между полами. По версии исследователей, мужская биология делает их жертвами «проклятия тестостерона» — и в результате они способны «варварски» нарушить личные и сексуальные границы женщины.

    Как считают ученые, неидеальное поведение «жертв тестостерона» не всегда определяет их человеческую сущность — поэтому следует проявить больше эмпатии не только к тем, кто стал жертвой домогательств, но и к мужчинам «чьи первобытные импульсы временно взяли верх над разумом», пишет Planet Today, вместо того, чтобы «цинично» утверждать, что «мозг у мужчины находится между ног».

    Ученые рассказали, как «проклятие тестостерона» управляет жизнью мужчин

    Как указывают авторы исследования, сексуальное влечение, как у мужчин, так и у женщин, определяется количеством тестостерона — но вот только у мужчин уровень этого гормона как минимум в десять раз выше, чем у женщин, поэтому мужчины неизбежно имеют более сильное и «неуемное» сексуальное влечение, чем женщины. При этом без тестостерона тоже никуда — его присутствие гарантирует выживание вида и продолжение рода.

    Автор: Валентин Меликов
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