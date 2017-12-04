«Джебхат ан-Нусра» нарушила перемирие, заключенное с исламистами на севере Сирии

Идлиб, 4 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 нарушили предложенное ими накануне перемирие и атаковали своих конкурентов.

Военные источники в Сирии сообщили, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) нарушила данное накануне обещание о полном прекращении боевых действий против других группировок на севере Сирии. Командование «Ан-Нусры» заявило, что не будет вести огонь по конкурирующим формированиям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама и предложило создать единый оперативные штаб боевиков. Эксперты считают, что это был лишь отвлекающий маневр перед серьезной атакой.

Уже вечером несколько подразделений «Джебхат ан-Нусры» окружили базы своих конкурентов из группировки «Джунд аль-Малахим» («Солдаты удачи»), которая ранее входила в состав «Ан-Нусры». В ходе столкновения уничтожено несколько боевиков, сообщает источник. При атаке использовались танки и артиллерия.

1 Организация запрещена на территории РФ.