Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода в Самаре
Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» нарушила перемирие, заключенное с исламистами на севере Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Джебхат ан-Нусра» нарушила перемирие, заключенное с исламистами на севере Сирии

    11:18  4 Декабря 2017
    165

    «Джебхат ан-Нусра» нарушила перемирие, заключенное с исламистами на севере Сирии

    Идлиб, 4 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 нарушили предложенное ими накануне перемирие и атаковали своих конкурентов.

    Военные источники в Сирии сообщили, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) нарушила данное накануне обещание о полном прекращении боевых действий против других группировок на севере Сирии. Командование «Ан-Нусры» заявило, что не будет вести огонь по конкурирующим формированиям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама и предложило создать единый оперативные штаб боевиков. Эксперты считают, что это был лишь отвлекающий маневр перед серьезной атакой.

    Уже вечером несколько подразделений «Джебхат ан-Нусры» окружили базы своих конкурентов из группировки «Джунд аль-Малахим» («Солдаты удачи»), которая ранее входила в состав «Ан-Нусры». В ходе столкновения уничтожено несколько боевиков, сообщает источник. При атаке использовались танки и артиллерия.

    «Джебхат ан-Нусра» нарушила перемирие, заключенное с исламистами на севере Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #джунд аль-малахим
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть