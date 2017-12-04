Путин поручил Минюсту РФ вести реестр СМИ-иноагентов

Москва, 4 декабря. На министерство юстиции Российской Федерации возложена обязанность вести реестр СМИ-иноагентов на основании указа, который подписал глава государства Владимир Путин. Об этом говорится в новой редакции положения о Минюсте, утвержденной указом.

Согласно приведенным данным, в соответствии с новым указом Минюст ведет реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в том числе принимает решения о включении в него либо об исключении из него иностранных средств массовой информации, а также реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе принимает решения о включении в него либо об исключении из него некоммерческих организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин отреагировал на жалобы правозащитников и поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах.