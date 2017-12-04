Пробки в Москве выросли на два балла два из-за мощного снегопада

Москва, 4 декабря. Сильный снегопад усложнил дорожную ситуацию в Москве. Из-за плохой погоды пробки выросли в два раза и утром в понедельник достигли восьми баллов из десяти.

Особенно тяжело складывается ситуация на внешней стороне МКАД — от Долгопрудненского лесопарка до района Строгино, «стоит» и внутренняя сторона — от 101 до 39 километра.

Настоящий коллапс зафиксирован также на внешней стороне МКАД, от Белой Дачи до Щелковского шоссе. Длина затора составила 17,6 километра. Как уточняет РИАМО, в пробке можно потерять 1 час 20 минут, что на 51 минуту больше обычного. «Не шевелится» и центр города.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Московском регионе может выпасть почти 15% месячной нормы осадков. Кроме того, возможно и усиление ветра, скорость порывов может достигать 15 метров в секунду, на дорогах – сильный гололед.

Температура составит от минус 2 до плюс 2 градусов.

Ранее портал «Ура.ру» сообщил об отмене почти 60 рейсов «Аэрофлота» из столичного аэропорта «Шереметьево». Представители компании обещают отправить пассажиров отмененных и задержанных рейсов другими самолетами.

