Выборы-2018: россияне рассказали, кого избрали бы президентом в ближайшие выходные

Москва, 4 декабря. Россияне рассказали, за кого проголосовали бы на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Опрос проводил исследовательских холдинг «Ромира».

Согласно заявлениям респондентов, 8% россиян проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, так как считают его правдивым, честным, добросовестным, открытым и прямолинейным. Таким образом, Жириновский с большим отрывом от Владимира Путина, за которого проголосовало бы большинство россиян, занял бы на президентских выборах второе место.

Строчкой ниже оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за которого готовы голосовать 7% опрошенных. За Алексея Навального отдали бы свои голоса всего 3% опрошенных, за Ксению Собчак, Григория Явлинского и Сергея Миронова — по 2%.

При этом 64% респондентов заявили, что не проголосовали бы за Собчак ни при каких обстоятельствах. На втором месте антирейтинга оказался Навальный (33%), Жириновский с 23% разделил третье место с лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым, а голосовать за Зюганова оказались не готовы 14% россиян.