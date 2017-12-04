Сирия сегодня: США хотят построить подземные бункеры в САР, в Алеппо боевики сдаются САА

Сирия, 4 декабря. В провинции Алеппо боевики сдаются Сирийской арабской армии (САА). В конгрессе Соединенных Штатов предложили построить подземные бункеры на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Важность заявления президентов США и России по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Подземные бункеры

Конгрессмен от Пенсильвании Брендан Бойл предложил рассмотреть возможность строительства «подземных укрепленных сооружений» на территории САР. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение конгресса.

По мнению экспертов, эта инициатива может рассматриваться как реальная угроза урегулированию сирийского кризиса.

«Я думаю, что это не последний шаг США. Это реакция раздражения на подписанную в Дананге декларацию Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, будут строить бункер или нет. Это будет зависеть от исполнительной власти, в частности от решения Госдепартамента», — заявил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в интервью RT.

Возвращение к мирной жизни

Тридцать боевиков сдались сирийским властям в провинции Алеппо. Вывод участников незаконных вооруженных формирований осуществлялся через блокпост, который находится под охраной российской военной полиции. Заметим, что переговоры о выводе вели российские офицеры Центра примирения враждующих сторон на территории САР, официальный Дамаск и местные посредники.

«Многие хотят сложить оружие, но не все могут это сделать сейчас. Некоторые боятся своих же, некоторые еще побаиваются переходить сюда. Но мы со всеми работаем, убеждаем, что лучше сдаться и вернуться к мирной жизни», — заявил журналистам один из посредников.

Примечательно, что все сдавшиеся боевики отрицают свою причастность к деятельности террористических группировок. Более того, многие называют случайностью то, что они несколько лет жили с боевиками.

Важное заявление

Посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман отметил приверженность президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в борьбе с терроризмом, назвав этот момент «крайне важным».

«В этом плане не так важно, встречались они две минуты или два часа, намного важнее, что они подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, что крайне важно», — рассказал Хантсман.

Ранее американский посол США в РФ сообщил, что Вашингтон и Москва «на 100 процентов едины в вопросе борьбы с терроризмом».

1 Организация запрещена на территории РФ.