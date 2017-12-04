Более 60 рейсов отменили в «Шереметьево» из-за обильного снегопада

Москва, 4 декабря. Руководство авиакомпаний, чьи самолеты должны были сегодня утром вылетать из московского аэропорта «Шереметьево», вынуждено было отменить более 60 рейсов из-за обрушившегося на Москву обильного снегопада.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в общей сложности из-за погодных условий в «Шереметьево» было отменено 62 рейса. При этом по прогнозам синоптиков, снегопад должен закончиться уже в ближайшие полчаса, поэтому рейсы отменять больше не будут. В ближайшее время воздушная гавань вернется к нормальному режиму работы и рейсы «Аэрофлота» продолжат вылетать по расписанию.

Напомним, сегодня МЧС России объявило о сильном снегопаде в Москве, который будет сопровождаться гололедицей и сильным ветром при плохой видимости. В настоящее время интенсивность пробок в Москве оценивается в шесть баллов.

Как сообщили газете «Вечерняя Москва» в «Центре организации дорожного движения», транспортная инфраструктура столицы в настоящее время полностью подготовлена к зиме. Более тысячи единиц спецтехники борются с гололедицей по все Москве.