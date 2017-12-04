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Политика
МИД РФ обвинил США в попытках «втянуть» балканские страны в НАТО
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    МИД РФ обвинил США в попытках «втянуть» балканские страны в НАТО

    11:17  4 Декабря 2017
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    МИД РФ обвинил США в попытках «втянуть» балканские страны в НАТО

    Москва, 4 декабря. Вашингтон использует политическое давление, чтобы «втянуть» балканские государства в Североатлантический альянс. Об этом сообщил в понедельник директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. 

    Российский дипломат заявил, что главные усилия американской стороны на сегодняшний день «направлены на то, чтобы полностью освоить западные Балканы и вслед за Черногорией втянуть в свою орбиту и другие страны», передает «РИА Новости».

    Келин обратил внимание на то, что помимо политического давления США вмешиваются во внутренние дела государств, нарушая «Хельсинские принципы». 

    МИД РФ обвинил США в попытках «втянуть» балканские страны в НАТО

    Он отметил, что Москва не может воспринимать это «спокойно», поскольку расширение альянса «является дополнительным осложняющим фактором для европейской безопасности». 

    Кроме того, дипломат подчеркнул, что российская сторона примет «адекватные меры в ответ на развертывание системы противоракетной обороны США в Европе, в том числе речь идет о Польше». 

    МИД РФ обвинил США в попытках «втянуть» балканские страны в НАТО

    Накануне ВКС России два раза за неделю перехватывали самолеты НАТО возле российских границ. 

    Автор: Дана Балан
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