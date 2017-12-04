МИД РФ обвинил США в попытках «втянуть» балканские страны в НАТО

Москва, 4 декабря. Вашингтон использует политическое давление, чтобы «втянуть» балканские государства в Североатлантический альянс. Об этом сообщил в понедельник директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Российский дипломат заявил, что главные усилия американской стороны на сегодняшний день «направлены на то, чтобы полностью освоить западные Балканы и вслед за Черногорией втянуть в свою орбиту и другие страны», передает «РИА Новости».

Келин обратил внимание на то, что помимо политического давления США вмешиваются во внутренние дела государств, нарушая «Хельсинские принципы».

Он отметил, что Москва не может воспринимать это «спокойно», поскольку расширение альянса «является дополнительным осложняющим фактором для европейской безопасности».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что российская сторона примет «адекватные меры в ответ на развертывание системы противоракетной обороны США в Европе, в том числе речь идет о Польше».

Накануне ВКС России два раза за неделю перехватывали самолеты НАТО возле российских границ.