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ИГ меняет тактику пропаганды в Европе — контрразведка ФРГ
Общество
Володин предложил ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков
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    Володин предложил ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков

    11:18  4 Декабря 2017
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    Володин предложил ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков

    Москва, 4 декабря. Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин призвал ужесточить ответственность за пропаганду и рекламу наркотических и психотропных веществ.

    «Одновременно необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ», — заявил Володин на открытии международной парламентской конференции «Парламентарии против наркотиков».

    По словам спикера Госдумы РФ, необходимо сформировать устойчивое неприятие не только самих наркотиков, но и выстроенной вокруг запрещенных веществ субкультуры.

    Володин также добавил, что в современном мире особенно важно начать совместные действия по запрет пропаганды наркотических препаратов и распространениях наркотиков среди интернет-пользователей.

    Ранее Вячеслав Володин заявил, что Госдума законодательно закрепит инициативы Путина по поддержке семей. В частности, спикер парламента пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят предложения президента РФ Владимира Путина в качестве законодательных инициатив по поддержке многодетных и молодых семей.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #госдума #володин #наркотики
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