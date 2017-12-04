Володин предложил ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков

Москва, 4 декабря. Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин призвал ужесточить ответственность за пропаганду и рекламу наркотических и психотропных веществ.

«Одновременно необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ», — заявил Володин на открытии международной парламентской конференции «Парламентарии против наркотиков».

По словам спикера Госдумы РФ, необходимо сформировать устойчивое неприятие не только самих наркотиков, но и выстроенной вокруг запрещенных веществ субкультуры.

Володин также добавил, что в современном мире особенно важно начать совместные действия по запрет пропаганды наркотических препаратов и распространениях наркотиков среди интернет-пользователей.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Госдума законодательно закрепит инициативы Путина по поддержке семей. В частности, спикер парламента пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят предложения президента РФ Владимира Путина в качестве законодательных инициатив по поддержке многодетных и молодых семей.



