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МИД России заявил о твердой позиции по миротворцам ООН в Донбассе
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    МИД России заявил о твердой позиции по миротворцам ООН в Донбассе

    11:21  4 Декабря 2017
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    МИД России заявил о твердой позиции по миротворцам ООН в Донбассе

    Москва, 4 декабря. У России твердая позиция по вопросу размещения в Донбассе миротворцев ООН: они должны работать в поддержку миссии ОБСЕ, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

    «Наша позиция состоит в том, что операция по линии ООН должна проводиться в поддержку миссии ОБСЕ», — заметил российский дипломат.

    Он обратил внимание, что наблюдатели ОБСЕ давно находятся на территории Донбасса. Их доклады, по мнению Келина, не всегда бывают объективными.

    «Миссия ОБСЕ является частью минских соглашений, за выполнение которых ратуем не только мы, но и все страны-участницы нормандского формата, — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства. — Да и из США слышны сигналы, что они за выполнения «Минска-2».

    МИД России заявил о твердой позиции по миротворцам ООН в Донбассе

    Он отметил, что миротворцы ООН должны защищать наблюдателей ОБСЕ. Однако он добавил, что в самой ОБСЕ есть сомнения, что «наблюдатели в нынешнем виде – безоружные, гражданские – будут находиться в большей безопасности, нежели в том случае, если к ним приставить вооруженного человека».

    «На данный момент наша позиция здесь абсолютно твердая, — уточнил Келин, — она абсолютно обоснована».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #донбасс #обсе #мид рф #миротворцы #келин
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