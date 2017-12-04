В МИД рассказали о готовности Лаврова к контакту с Тиллерсоном в Вене

Москва, 4 декабря. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин сообщил, что российское дипведомство в лице его главы Сергея Лаврова готово к контакту с государственным секретарем Соединенных Штатов Тиллерсоном в Вене «на полях» совета министров иностранных дел ОБСЕ на этой неделе.

По словам российского дипломата, «целый ряд контактов» запланирован в Вене у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы получили массу запросов от других министров и глав делегаций, — рассказал Келин. — График встреч формируется».

«Мы всегда готовы к любому контакту, естественно», — сказал директор департамента, отвечая на вопрос, могут ли в Вене пройти переговоры с Тиллерсоном, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Госдепе сообщали, что Лавров и Тиллерсон продолжат переговоры по международной повестке, включая северокорейский кризис, ситуацию на Украине и урегулирование конфликта в Сирии.