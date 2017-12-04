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В МИД рассказали о готовности Лаврова к контакту с Тиллерсоном в Вене
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    В МИД рассказали о готовности Лаврова к контакту с Тиллерсоном в Вене

    11:05  4 Декабря 2017
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    В МИД рассказали о готовности Лаврова к контакту с Тиллерсоном в Вене

    Москва, 4 декабря. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин сообщил, что российское дипведомство в лице его главы Сергея Лаврова готово к контакту с государственным секретарем Соединенных Штатов Тиллерсоном в Вене «на полях» совета министров иностранных дел ОБСЕ на этой неделе.

    По словам российского дипломата, «целый ряд контактов» запланирован в Вене у главы МИД РФ Сергея Лаврова. 

    «Мы получили массу запросов от других министров и глав делегаций,  — рассказал Келин. — График встреч формируется».

    «Мы всегда готовы к любому контакту, естественно», — сказал директор департамента, отвечая на вопрос, могут ли в Вене пройти переговоры с Тиллерсоном, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее в Госдепе сообщали, что Лавров и Тиллерсон продолжат переговоры по международной повестке, включая северокорейский кризис, ситуацию на Украине и урегулирование конфликта в Сирии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сша #обсе #лавров #госдеп #вена #тиллерсон
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