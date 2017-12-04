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Сирия эксклюзив
Сирия: САА ведет обстрел позиций боевиков из РСЗО — эксклюзив ФАН
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    Сирия: САА ведет обстрел позиций боевиков из РСЗО — эксклюзив ФАН

    11:05  4 Декабря 2017
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    Сирия: САА ведет обстрел позиций боевиков из РСЗО - эксклюзив ФАН

    В окрестностях Голанских высот продолжается операция против боевиков. Сирийская армия наступает в районе населенного пункта Бейт-Джинн в провинции Дамаск, медленно продвигаясь с боями. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии прислал видео с пуском ракет РСЗО (реактивная система залпового огня) по позициям боевиков.

    Обстановка осложняется тем, что Голанские высоты оккупированы Израилем, чья армия реагирует на успехи правительственных сил путём обстрелов, после которых боевики, как правило атакуют позиции правительственных сил. Однако САА есть, чем уничтожать боевиков даже на укрепленных позициях.

    Ночная съемка не позволяет определить стопроцентно, однако вероятнее всего на видео показан пуск ракет из РСЗО «Голан 300» — недавней модели из серии полукустарных РСЗО «Голан». Отметим, что данная реактивная система залпового огня если и уступает заводской реактивной артиллерии, то лишь в точности и дальности огня. Впрочем, компактность данного района боевых действий, а также отсутствие мирных жителей на линии огня позволяет использовать данные системы.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #саа #голанские высоты #голаны #бейт-джинн
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