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Покупатели Chevrolet Niva в декабре получат допоборудование в подарок
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    Покупатели Chevrolet Niva в декабре получат допоборудование в подарок

    10:59  4 Декабря 2017
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    Покупатели Chevrolet Niva в декабре получат допоборудование в подарок

    Москва, 4 декабря. Chevrolet Niva с комплектом дополнительного оборудования поступила в продажу. Как сообщает агентство «Автостат», оно будет доступно автомобилистам в качестве подарка до конца 2017 года.

    До 31 декабря покупатель автомобиля сможет выбрать оборудование к нему общей стоимостью от 30 тысяч рублей. Суммирование действует по акции программы обновления парка колесного автотранспорта, отмечает GM-АВТОВАЗ.

    На российском рынке за первые 10 месяцев текущего года было продано 25,1 тыс. автомобилей Chevrolet Niva. Рост продаж составил 4%. Кроме того, внедорожник попал в топ-5 самх популярных авто на рынке РФ.

    При этом отмечается, что сам автомобиль с декабря этого года стал дороже на 5 тыс. рублей. Стоимость внедорожника в базовой комплектации теперь составляет 598 тыс. рублей.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #chevrolet niva
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