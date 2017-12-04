Боевики ИГИЛ заявили о сбитом самолете ВВС Сирии

Абу-Кемаль, 4 декабря. Боевики «Исламского государства»1 заявили, что сбили самолет ВВС Сирии в районе населенного пункта Аль-Букан.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сбили сирийский военный самолет в провинции Дейр-эз-Зор недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.

По данным исламистов самолет упал на восточном берегу реки Евфрат около деревни Аль-Букан. Источник заявил, что оба сирийских пилота захвачены в плен. Информация пока не получила подтверждения в командовании Вооруженных сил Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.