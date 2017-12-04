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Боевики ИГИЛ заявили о сбитом самолете ВВС Сирии
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    Боевики ИГИЛ заявили о сбитом самолете ВВС Сирии

    11:01  4 Декабря 2017  /обновлено: 11:06  04 Декабря 2017
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    Боевики ИГИЛ заявили о сбитом самолете ВВС Сирии

    Абу-Кемаль, 4 декабря. Боевики «Исламского государства»1 заявили, что сбили самолет ВВС Сирии в районе населенного пункта Аль-Букан.

    Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сбили сирийский военный самолет  в провинции Дейр-эз-Зор недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.

    По данным исламистов самолет упал на восточном берегу реки Евфрат около деревни Аль-Букан. Источник заявил, что оба сирийских пилота захвачены в плен. Информация пока не получила подтверждения в командовании Вооруженных сил Сирии.

    Боевики ИГИЛ заявили о сбитом самолете ВВС Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #ввс сар
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