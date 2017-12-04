Строительство №1: в Совфеде оценили важность Крымского моста

Монтаж пролетов автодорожной части моста через Керченский пролив завершится до Нового года, об этом заявил представитель подрядчика Леонид Рыженькин.

«В ближайших наших планах — а это конец декабря — соединить полностью пролетные строения фарватерными участками», — сказал он.

По словам Рыженькина, рабочие смогут перемещаться по мосту пешком с таманского берега на керченский. 228 частей моста уже изготовлены, 85 из них доставлены в акваторию. В настоящий момент половина дорожного полотна заасфальтирована.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул важность данного проекта для крымчан и россиян в целом.

«Крымский мост является знаковым проектом. Из тех инфраструктурных проектов, которые реализуются в Крыму, строительство моста — это строительство №1. Внимание к нему приковано исключительное. Абсолютно все сегодня знают параметры объекта инфраструктуры: у всех на слуху его длина, высота; известно, когда будет закончена первая, вторая очередь. Внимание исключительное не только со стороны крымчан, но и всех граждан Российской Федерации», — сказал парламентарий.

Сергей Цеков напомнил, что к мосту приковано внимание не только граждан России, но и представителей других государств. В частности, министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна — недавно последний сделал заявление о том, что мост снижает привлекательность украинских портов.

«Реакция Омеляна была очень выраженная и, я бы сказал, бурная. Тем не менее, повторюсь, для крымчан мост — это строительство №1», — заключил сенатор.

Напомним, Крымский мост будет представлять собой конструкцию из двух расположенных рядом друг с другом мостов — железнодорожного и автомобильного. Ввод в эксплуатацию автомобильного моста состоится уже в декабре 2018 года. Крымский мост станет крупнейшей транспортной артерией региона и фактически увеличит туристический поток почти на 50%. Кроме того, объект позволить значительно снизить стоимость доставки товаров на полуостров.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, более 95% граждан проголосовало за воссоединение полуострова с РФ.