«У нас не граната, а кое-что посерьезнее»: в Совфеде ответили на выпад главы МИ-6 в адрес России

Выступая в штаб-квартире НАТО, глава британской разведки Алекс Янгер назвал Россию «примером современной угрозы», вставшей перед Великобританией и ее союзниками, и призвал руководство альянса усилить борьбу с ней. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал этот выпад в адрес России очередной глупостью.

«Очень сложно комментировать глупости, особенно если они исходят от высоких профессионалов, коим является глава британской разведки, смею заверить — лучшей в мире разведки. Дело же не в том, что Россия владеет чем-то или что-то умеет и может, что пугает Запад. Дело в том, что там возмущены, что Россия посмела влиять на какие-то процессы, когда она должна, по их мнению, сидеть в стойле, не мычать, не рычать, а делать только то, что ей говорят», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Франц Клинцевич уверен, что Запад готовил для России одну-единственную роль — делать то, что ей скажут, потому что к русским относятся как к «недочеловекам».

«Меня это поражает. А еще поражает, что НАТО строит планы по реальному вторжению в Россию, расширяется вокруг нас, выстраивает инфраструктуру, завозит войска и современное вооружение, нарушая все договоренности, устные и письменные, мыслимые и немыслимые. При этом НАТО ничего не скрывает, говоря, что его задача — свести к 3-7 минутам ситуацию, связанную с ударом по России. НАТО открыто говорит, что ее высокоточное гиперзвуковое оружие способно уничтожить нас. И так же открыто возмущается, что Россия отвечает на эти угрозы», — говорит первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По мнению Франца Клинцевича, руководитель британской разведки Алекс Янгер сделал заявление о необходимости противодействия «российской угрозе» расширением влияния НАТО, потому что в МИ-6 признали, что Россия сегодня «выросла», чего-то добилась.

«Но мне непонятно, они действительно думают, что мы — это обезьяна, которой кто-то дал гранату, и они теперь не знают, как отнять эту гранату у обезьяны? Хотя именно такой вывод можно сделать из того, что говорят главы ЦРУ, ФБР, МИ-6. На это я могу ответить следующее. Во-первых, мы не обезьяны. Во-вторых, у нас не граната, а кое-что посерьезнее. И нам это никто не давал, мы сами это сделали. А сделали потому, что у нас большая территория, много людей, большие запасы ресурсов, и мы никому не позволим не то что поделить это, а даже думать о том, чтобы откусить кусок от нашего пирога. Забудьте, господа, он вам не по зубам, и проглотить вы его не сможете», — заявил сенатор.

Франц Клинцевич считает, что было бы правильнее, если бы руководители зарубежных разведывательных служб посмотрели на Россию с другой стороны.