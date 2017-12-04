Сирия: Минобороны РФ зафиксировало нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

Москва, 4 декабря. Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии. За минувшие сутки нарушения были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

В ведомстве сообщили и об обстановке в зонах деэскалации. Она оценивается как стабильная. Уточняется, что в Алеппо было зафиксировано одно нарушение режима тишины , два – в Латакии и одно – в Дамаске.

Турция в свою очередь сообщила о пяти случаях стрельбы, два из них произошли в провинции Идлиб, три – в провинции Дамаск.

В Минобороны сообщили о проведении гуманитарной акции в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор. Местному населению доставили 0,9 тонны продовольствия.

Кроме того, был осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя в Африн провинции Алеппо, местному населению доставлены 114 тонн продовольствия и медикаменты.

Уточняется также, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Айн-Зат провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

