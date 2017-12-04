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Сирия: Минобороны РФ зафиксировало нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

    10:33  4 Декабря 2017
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

    Москва, 4 декабря. Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии. За минувшие сутки нарушения были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. 

    В ведомстве сообщили и об обстановке в зонах деэскалации. Она оценивается как стабильная. Уточняется, что в Алеппо было зафиксировано одно нарушение режима тишины , два – в Латакии и одно – в Дамаске.
    Турция в свою очередь сообщила о пяти случаях стрельбы, два из них произошли в провинции Идлиб, три – в провинции Дамаск.

    В Минобороны сообщили о проведении гуманитарной акции в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор. Местному населению доставили 0,9 тонны продовольствия. 

    Кроме того, был осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя в Африн провинции Алеппо, местному населению доставлены 114 тонн продовольствия и медикаменты.

    Уточняется также, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Айн-Зат провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #минобороны #сирия #нарушения
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