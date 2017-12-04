Дейр-эз-Зор: российские военные доставили местным жителям тонну гуманитарной помощи

Дейр-эз-Зор, 4 декабря. Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхия провинции Дейр-эз-Зор.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили порядка тонны продуктов питания жителям Сальхии. Военные полицейские РФ обеспечили безопасность гуманитарного конвоя по линии ООН, который доставил 114 тонн продовольствия и лекарственных препаратов в район Африн на севере провинции Алеппо.

Отмечается, что в течение минувших суток при содействии российского Центра было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения огня представителями населенного пункта Айн-Зат провинции Хомс. На данный момент количество поселений, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2294.