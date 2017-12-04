Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода в Самаре
Россия
Древние амфоры и украшения обнаружены благодаря строительству Крымского моста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Древние амфоры и украшения обнаружены благодаря строительству Крымского моста

    10:53  4 Декабря 2017
    114

    Древние амфоры и украшения обнаружены благодаря строительству Крымского моста

    Севастополь, 4 декабря. В ходе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту были обнаружены предметы, относящиеся к древнему бронзовому веку. Новые археологические раскопки позволят глубже изучить историю Восточного Крыма, уровень развития производства и сделать новые научные открытия.

    Благодаря проведенным работам удалось найти предметы, которые относятся к периоду бронзового века, то есть к X веку до нашей эры. Они позволили узнать, что уже тогда в Восточном Крыму цивилизация достигла достаточно высокого уровня. На вопросы о том, что уже было сделано, ответил руководитель работ, кандидат исторических наук, заведующий научно-исследовательским отделом «Керченская крепость», специализирующийся на изучении памятников фортификации, археолог, историк Юрий Белик.

    Древние амфоры и украшения обнаружены благодаря строительству Крымского моста

    «Мы предполагаем, что наиболее старые находки, найденные на поселении, относятся к эпохе бронзы. Это примерно X век до нашей эры. Среди них — кремневые орудия, такие как скребки, проколки, вкладыши, а также фрагменты каменных топоров, — рассказал Белик. — Найдены многочисленные фрагменты керамических сосудов: кувшинов, амфор, столовой посуды. Это и античная керамика, и керамика близких к античности исторических периодов. Есть находки, которые датируются первыми веками нашей эры. Из некоторых фрагментов в ходе реставрации будут собраны полные профили. Кроме того, обнаружены многочисленные украшения – бусы, кольца, серьги, датированные предположительно XVI-XIХ веками. В числе находок – наконечники стрел, сельскохозяйственный инвентарь».

    По мнению археолога, материалы, накопленные во время этой работы, позволят глубже изучить историю Восточного Крыма, проанализировать торгово-экономические связи, особенности быта, уровень развития производства и многое другое. Каждый раскоп имеет огромное значение для изучения истории нашего прошлого. Впереди еще много работы. После полевых археологических исследований начнется изучение собранного материала, уточнение его функционального назначения, происхождения.

    Древние амфоры и украшения обнаружены благодаря строительству Крымского моста

    К работам привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. После того, как археологи завершат работу на этих участках, они будут передаваться строителям для производства строительно-монтажных работ. Тысячи находок с этих раскопов пополнят музейные фонды, включая фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В рамках проекта железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив обследуется не только один из участков крупного исторического памятника «Комплекс поселений Биели». Работа на других участках также предоставляет большой научный интерес для ведущих специалистов нашей страны.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть