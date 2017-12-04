Древние амфоры и украшения обнаружены благодаря строительству Крымского моста

Севастополь, 4 декабря. В ходе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту были обнаружены предметы, относящиеся к древнему бронзовому веку. Новые археологические раскопки позволят глубже изучить историю Восточного Крыма, уровень развития производства и сделать новые научные открытия.

Благодаря проведенным работам удалось найти предметы, которые относятся к периоду бронзового века, то есть к X веку до нашей эры. Они позволили узнать, что уже тогда в Восточном Крыму цивилизация достигла достаточно высокого уровня. На вопросы о том, что уже было сделано, ответил руководитель работ, кандидат исторических наук, заведующий научно-исследовательским отделом «Керченская крепость», специализирующийся на изучении памятников фортификации, археолог, историк Юрий Белик.

«Мы предполагаем, что наиболее старые находки, найденные на поселении, относятся к эпохе бронзы. Это примерно X век до нашей эры. Среди них — кремневые орудия, такие как скребки, проколки, вкладыши, а также фрагменты каменных топоров, — рассказал Белик. — Найдены многочисленные фрагменты керамических сосудов: кувшинов, амфор, столовой посуды. Это и античная керамика, и керамика близких к античности исторических периодов. Есть находки, которые датируются первыми веками нашей эры. Из некоторых фрагментов в ходе реставрации будут собраны полные профили. Кроме того, обнаружены многочисленные украшения – бусы, кольца, серьги, датированные предположительно XVI-XIХ веками. В числе находок – наконечники стрел, сельскохозяйственный инвентарь».

По мнению археолога, материалы, накопленные во время этой работы, позволят глубже изучить историю Восточного Крыма, проанализировать торгово-экономические связи, особенности быта, уровень развития производства и многое другое. Каждый раскоп имеет огромное значение для изучения истории нашего прошлого. Впереди еще много работы. После полевых археологических исследований начнется изучение собранного материала, уточнение его функционального назначения, происхождения.

К работам привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. После того, как археологи завершат работу на этих участках, они будут передаваться строителям для производства строительно-монтажных работ. Тысячи находок с этих раскопов пополнят музейные фонды, включая фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В рамках проекта железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив обследуется не только один из участков крупного исторического памятника «Комплекс поселений Биели». Работа на других участках также предоставляет большой научный интерес для ведущих специалистов нашей страны.