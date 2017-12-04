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Brilliance привезет в Россию новый кроссовер V3 в апреле 2018 года
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    Brilliance привезет в Россию новый кроссовер V3 в апреле 2018 года

    10:31  4 Декабря 2017
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    Brilliance привезет в Россию новый кроссовер V3 в апреле 2018 года

    Пекин, 4 декабря. Китайский автомобильный концерн привезет на российский рынок новый внедорожник Brilliance V3. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

    Ожидается, что в России новинка появится в апреле будущего года. По данным пресс-службы, российским покупателям предложат автомобиль в четырех вариантах исполнения, два из которых получат механическую коробку передач, другие будут оснащены «автоматом».

    Под капотом Brilliance V3 установят 1,5-литровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил.

    Отметим, что на китайском рынке автомобиль появился еще в 2015 году. В России до этого можно было приобрести кроссовер Brilliance V5, хэтчбэк и седан Brilliance H230. 

    Ранее китайская компания Brilliance назвала дату выхода нового внедорожника V6.

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #автомобили #рынок #brilliance v3
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