Brilliance привезет в Россию новый кроссовер V3 в апреле 2018 года

Пекин, 4 декабря. Китайский автомобильный концерн привезет на российский рынок новый внедорожник Brilliance V3. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Ожидается, что в России новинка появится в апреле будущего года. По данным пресс-службы, российским покупателям предложат автомобиль в четырех вариантах исполнения, два из которых получат механическую коробку передач, другие будут оснащены «автоматом».

Под капотом Brilliance V3 установят 1,5-литровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил.

Отметим, что на китайском рынке автомобиль появился еще в 2015 году. В России до этого можно было приобрести кроссовер Brilliance V5, хэтчбэк и седан Brilliance H230.

Ранее китайская компания Brilliance назвала дату выхода нового внедорожника V6.