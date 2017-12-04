Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках

Уфа, 4 декабря. Мощный снегопад парализовал улицы Уфы. В понедельник утром город встал в 9-бальных пробках.

Настоящий коллапс, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», зафиксирован на Проспекте Салавата Юлаева, улицах Маршала Жукова и Сочинской. Не спешат также улицы Октябрьской революции, Коммунистическая, Авроры. Серьезные заторы образовались и на Уфимском шоссе, на южном выезде.

В пресс-службе городской администрации сообщили о мобилизации спецтехники и почти тысячи дворников. На улицы вывел почти 200 уборочных машин и около 900 специалистов ручной уборки.

К утру им удалось расчистить основные магистрали, а также обработать песко-соляной смесью спуски и подъемы и опасные участки дорог.