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Общество
Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках
Общество
Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках
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    Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках

    10:22  4 Декабря 2017
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    Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках

    Уфа, 4 декабря. Мощный снегопад парализовал улицы Уфы. В понедельник утром город встал в 9-бальных пробках.

    Настоящий коллапс, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», зафиксирован на Проспекте Салавата Юлаева, улицах Маршала Жукова и Сочинской. Не спешат также улицы Октябрьской революции, Коммунистическая, Авроры. Серьезные заторы образовались и на Уфимском шоссе, на южном выезде.

    В пресс-службе городской администрации сообщили о мобилизации спецтехники и почти тысячи дворников. На улицы вывел почти 200 уборочных машин и около 900 специалистов ручной уборки.

    К утру им удалось расчистить основные магистрали, а также обработать песко-соляной смесью спуски и подъемы и опасные участки дорог.

    Автор: Алексей Громов
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