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Донбасс для них — зона нетерпимости и страха: в ДНР отреагировали на перестрелку бойцов ВСУ
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    Донбасс для них — зона нетерпимости и страха: в ДНР отреагировали на перестрелку бойцов ВСУ

    10:34  4 Декабря 2017
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    Донбасс для них — зона нетерпимости и страха: ВС ДНР о перестрелке между бойцами ВСУ

    Представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что в захваченном Вооруженными силами Украины (ВСУ) пригороде Горловки в районе населенного пункта Гладосово происходят вооруженные столкновения между украинскими военными. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сообщается, что украинские военные начали перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево — Жованки. Басурин отметил, что силы ДНР даже и не думают вмешиваться в конфликт силовиков.

    Донбасс для них — зона нетерпимости и страха: ВС ДНР о перестрелке между бойцами ВСУ

    Заметим, что в результате дружественного огня в населенных пунктах Гладосово и Металлист уже погибли 17 человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

    «Бес попутал»

    Военнослужащий ВС ДНР с позывным «Сенсей» прокомментировал ФАН столкновения между украинскими военными.

    «Одной из причин может быть и то, что, простите, «бес попутал». В сером месте все кошки серы. Это же «серая зона». Там пугаешься любого шороха. Тем более, это бывает везде, где чувствуешь себя неуютно. Донбасс для них — зона нетерпимости и страха», — рассказал Сенсей.

    Отражение процессов в Киеве

    Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что это уже это не первая и наверняка не последняя перестрелка между силами украинских ВСУ и добровольческими батальонами.

    Донбасс для них — зона нетерпимости и страха: ВС ДНР о перестрелке между бойцами ВСУ

    «Они наблюдались и ранее, когда националисты и военнослужащие не могли поделить нажитую добычу, ругались во время пирушек или плохо кричали «Слава Украине!» Конфликты на бытовом уровне достаточно сильно влияют и на невоенные потери украинской армии, количество которых сознательно не раскрывается. Немаловажно, что перестрелки украинских силовиков выступают прямым отражением процессов в Киеве, так как многие из них управляются напрямую Арсеном Аваковым, да и другими политическими лидерами. Конфликт интересов в столице приводит к баталиям военных групп на фронте», — резюмировал Антон Бредихин.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», в ДНР угрожают устроить «миникотел» в случае провокаций Киева.

    Автор: Илья Муромский
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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