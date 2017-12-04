Донбасс для них — зона нетерпимости и страха: в ДНР отреагировали на перестрелку бойцов ВСУ

Представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что в захваченном Вооруженными силами Украины (ВСУ) пригороде Горловки в районе населенного пункта Гладосово происходят вооруженные столкновения между украинскими военными. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что украинские военные начали перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево — Жованки. Басурин отметил, что силы ДНР даже и не думают вмешиваться в конфликт силовиков.

Заметим, что в результате дружественного огня в населенных пунктах Гладосово и Металлист уже погибли 17 человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

«Бес попутал»

Военнослужащий ВС ДНР с позывным «Сенсей» прокомментировал ФАН столкновения между украинскими военными.

«Одной из причин может быть и то, что, простите, «бес попутал». В сером месте все кошки серы. Это же «серая зона». Там пугаешься любого шороха. Тем более, это бывает везде, где чувствуешь себя неуютно. Донбасс для них — зона нетерпимости и страха», — рассказал Сенсей.

Отражение процессов в Киеве

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что это уже это не первая и наверняка не последняя перестрелка между силами украинских ВСУ и добровольческими батальонами.

«Они наблюдались и ранее, когда националисты и военнослужащие не могли поделить нажитую добычу, ругались во время пирушек или плохо кричали «Слава Украине!» Конфликты на бытовом уровне достаточно сильно влияют и на невоенные потери украинской армии, количество которых сознательно не раскрывается. Немаловажно, что перестрелки украинских силовиков выступают прямым отражением процессов в Киеве, так как многие из них управляются напрямую Арсеном Аваковым, да и другими политическими лидерами. Конфликт интересов в столице приводит к баталиям военных групп на фронте», — резюмировал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в ДНР угрожают устроить «миникотел» в случае провокаций Киева.