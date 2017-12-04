Шпагат между Меркель и Аваковым: политолог оценил позицию Порошенко по «Минску-2»

Киев, 4 декабря. Украинский лидер Петр Порошенко должен определиться относительно подписанных в столице Белоруссии соглашений. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Он напомнил, что в преддверии саммита Восточного партнерства в Бельгии канцлер Германии Ангела Меркель высказала обеспокоенность относительно «замедления минских договоренностей».

«Среди прочего она сказала, что мы с Порошенко отметили замедление Минска, но продолжим усилия, чтобы он не сорвался», — отметил эксперт.

Политолог также обратил внимание на то, что украинский президент не стал комментировать громкое заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, объявившего о «смерти» минских договоренностей. Кроме того, Порошенко до сих пор не высказал свою позицию относительно «Минска-2», отметил эксперт.

«Выходит, что Порошенко 23-го «мы с Меркель», а 28-го — «мы с Аваковым». Президентский шпагат превращается в какую-то акробатически-гимнастическую бессмыслицу», — резюмировал политолог.

Он также подчеркнул, что «устоять на таком шпагате нереально», поэтому «необходимо определяться», передает «ПолитНавигатор».

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко прокомментировал заявление Авакова о «смерти» минских соглашений, отметив, что Порошенко шел на намеренный «обман» при их подписании.