В МИД Израиля обеспокоены антисемитизмом на Украине

Иерусалим, 4 декабря. Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма на Украине, однако делает замечания по этому поводу не всегда публично, заявил источник во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

У израильского дипломата поинтересовались, почему его страна игнорирует проявления антисемизма на Украине.

«Не все можно выносить на публику, с одной стороны, — цитирует РИА Новости источник в МИД Израиля. — С другой стороны, когда мы встречаем антисемитские высказывания и антисемитские акты, мы не можем к этому оставаться равнодушны».

В качестве примера таких замечаний он привел выступление президента Израиля Реувена Ривлина на Украине, в котором он напомнил о преступлениях националистов во время Второй мировой войны. Заявление израильского лидера разозлило местных политиков.