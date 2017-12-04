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Общество
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Политика
В МИД Израиля обеспокоены антисемитизмом на Украине
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    В МИД Израиля обеспокоены антисемитизмом на Украине

    10:16  4 Декабря 2017
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    В МИД Израиля обеспокоены антисемитизмом на Украине

    Иерусалим, 4 декабря. Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма на Украине, однако делает замечания по этому поводу не всегда публично, заявил источник во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

    У израильского дипломата поинтересовались, почему его страна игнорирует проявления антисемизма на Украине.

    «Не все можно выносить на публику, с одной стороны, — цитирует РИА Новости источник в МИД Израиля. — С другой стороны, когда мы встречаем антисемитские высказывания и антисемитские акты, мы не можем к этому оставаться равнодушны».

    В МИД Израиля обеспокоены антисемитизмом на Украине

    В качестве примера таких замечаний он привел выступление президента Израиля Реувена Ривлина на Украине, в котором он напомнил о преступлениях националистов во время Второй мировой войны. Заявление израильского лидера разозлило местных политиков.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #израиль #националисты #мид
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