Берлин, 4 декабря. Семьи боевиков «Исламского государства»,1 возвращающиеся в Германию, являются потенциальной угрозой, считают в контрразведке ФРГ.

Глава ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Ханс-Георг Масен сообщил немецким СМИ, что сейчас в Германию все чаще возвращаются жены и дети боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Масен подчеркнул, что некоторым детям «промыли мозги» в так называемых школах «Халифата», это способствовало их радикализации. Эти дети и подростки могут представлять угрозу.

Глава контрразведки заявил, что опасность может исходить и от жен боевиков, так как они часто имеют радикальные взгляды и разделяют идеологию «Исламского государства». Ведомство не должно спускать с них глаз, заключил Масен.

Ранее агентство «Утро.ру» сообщило, что потоки эмигрантов могут сделать Европу мусульманской.

1 Организация запрещена на территории РФ.