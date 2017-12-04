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Жены и дети боевиков ИГ представляют угрозу — контрразведка ФРГ
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    Жены и дети боевиков ИГ представляют угрозу — контрразведка ФРГ

    10:30  4 Декабря 2017
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    Жены и дети боевиков ИГ представляют угрозу — контрразведка ФРГ

    Берлин, 4 декабря. Семьи боевиков «Исламского государства»,1 возвращающиеся в Германию, являются потенциальной угрозой, считают в контрразведке ФРГ.

    Глава ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Ханс-Георг Масен сообщил немецким СМИ, что сейчас в Германию все чаще возвращаются жены и дети боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Масен подчеркнул, что некоторым детям «промыли мозги» в так называемых школах «Халифата», это способствовало их радикализации. Эти дети и подростки могут представлять угрозу.

    Глава контрразведки заявил, что опасность может исходить и от жен боевиков, так как они часто имеют радикальные взгляды и разделяют идеологию «Исламского государства». Ведомство не должно спускать с них глаз, заключил Масен.

    Ранее агентство «Утро.ру» сообщило, что потоки эмигрантов могут сделать Европу мусульманской.

    Жены и дети боевиков ИГ представляют угрозу — контрразведка ФРГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #фрг #германия
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