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«Запустили кризис и ушли»: в Совфеде отреагировали на отказ США разрабатывать договор по миграции ​​​​​​​
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    «Запустили кризис и ушли»: в Совфеде отреагировали на отказ США разрабатывать договор по миграции ​​​​​​​

    10:02  4 Декабря 2017  /обновлено: 10:16  04 Декабря 2017
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    «Запустили кризис и ушли»: в Совфеде отреагировали на отказ США разрабатывать договор по миграции ​​​​​​​

    Москва, 4 декабря. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отказ США разрабатывать международный договор по миграции. Таким образом, Штаты показывают себя ненадежным партнером, отказываясь участвовать в разработке международного договора по миграции, считает сенатор.

    Парламентарий напомнил, что свою ненадежность американцы демонстрировали и ранее, «когда одна администрация заявляет о намерении участвовать в международных соглашениях, а следующая администрация денонсирует эти заявления». В частности, он указал на отказ президента США Дональда Трампа от участия в глобальном соглашении по климату.

    Такие действия, как считает Джабаров, не могут не вызывать «раздражения» в Европе, столкнувшейся с тяжелейшим миграционным кризисом. Кроме  того, сенатор напомнил, что этот кризис спровоцировали именно Штаты, запустив в свое время серию «цветных» революций на севере Африки.

    «Однако теперь американцы выходят из разработки международного соглашения по миграции, рассчитывая справиться с собственной миграционной проблемой», — считает он.

    Речь идет о планах Вашингтона построить стену на границе с Мексикой.

    «Европе в этом случае на помощь и поддержку США рассчитывать уже не приходится», — заключил сенатор в комментарии РИА Новости.

    Напомним, накануне госсекретарь Рекс Тиллерсон подтвердил решение США прекратить участие в разработке международного договора о миграции. Этот глобальный документ должен быть принят на основе нью-йоркской декларации о миграции, принятой в 2016 году.

    По словам Тиллерсона, декларация 2016 года, к которой присоединилась бывшая администрация президента Барака Обамы, ориентирована на укрепление международного правления и содержит ряд целей, которые не отвечают законам США.

    Новый глобальный договор должен быть принят в 2018 году.

     


     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #оон #декларация #совфед
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