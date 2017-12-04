«Запустили кризис и ушли»: в Совфеде отреагировали на отказ США разрабатывать договор по миграции ​​​​​​​

Москва, 4 декабря. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отказ США разрабатывать международный договор по миграции. Таким образом, Штаты показывают себя ненадежным партнером, отказываясь участвовать в разработке международного договора по миграции, считает сенатор.

Парламентарий напомнил, что свою ненадежность американцы демонстрировали и ранее, «когда одна администрация заявляет о намерении участвовать в международных соглашениях, а следующая администрация денонсирует эти заявления». В частности, он указал на отказ президента США Дональда Трампа от участия в глобальном соглашении по климату.

Такие действия, как считает Джабаров, не могут не вызывать «раздражения» в Европе, столкнувшейся с тяжелейшим миграционным кризисом. Кроме того, сенатор напомнил, что этот кризис спровоцировали именно Штаты, запустив в свое время серию «цветных» революций на севере Африки.

«Однако теперь американцы выходят из разработки международного соглашения по миграции, рассчитывая справиться с собственной миграционной проблемой», — считает он.

Речь идет о планах Вашингтона построить стену на границе с Мексикой.

«Европе в этом случае на помощь и поддержку США рассчитывать уже не приходится», — заключил сенатор в комментарии РИА Новости.

Напомним, накануне госсекретарь Рекс Тиллерсон подтвердил решение США прекратить участие в разработке международного договора о миграции. Этот глобальный документ должен быть принят на основе нью-йоркской декларации о миграции, принятой в 2016 году.

По словам Тиллерсона, декларация 2016 года, к которой присоединилась бывшая администрация президента Барака Обамы, ориентирована на укрепление международного правления и содержит ряд целей, которые не отвечают законам США.

Новый глобальный договор должен быть принят в 2018 году.



