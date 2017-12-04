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Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах
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    Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах

    10:00  4 Декабря 2017
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    Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах

    Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин отреагировал на жалобы правозащитников и поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах, сообщил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

    Путин поручил властям страны проработать возможные проблемы, о которых ему рассказали представители СПЧ на встрече 30 декабря. Теперь Минюсту России предстоит проанализировать практику принятия решений о помиловании, Центральной избирательной комиссии рассмотреть реформу избирательного законодательства, а Генпрокуратуре страны — проверить правоприменение закона о митингах.

    Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах

    По словам правозащитников, необходимо провести анализ применения на практике российских законов, которые касаются «обеспечения прав граждан собираться мирно, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования». Они отмечают, что региональные власти отказываются согласовывать митинги, а также проводят «чрезмерные задержания». Генпрокуратуре поручено провести проверку до 15 февраля, передает «Коммерсант».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #генпрокуратура #спч #митинги #проверка
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