Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин отреагировал на жалобы правозащитников и поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о митингах, сообщил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Путин поручил властям страны проработать возможные проблемы, о которых ему рассказали представители СПЧ на встрече 30 декабря. Теперь Минюсту России предстоит проанализировать практику принятия решений о помиловании, Центральной избирательной комиссии рассмотреть реформу избирательного законодательства, а Генпрокуратуре страны — проверить правоприменение закона о митингах.

По словам правозащитников, необходимо провести анализ применения на практике российских законов, которые касаются «обеспечения прав граждан собираться мирно, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования». Они отмечают, что региональные власти отказываются согласовывать митинги, а также проводят «чрезмерные задержания». Генпрокуратуре поручено провести проверку до 15 февраля, передает «Коммерсант».