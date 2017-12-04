Корнилов о блокировке NewsOne: Власть руками боевиков пытается нейтрализовать оппозиционный канал

Украинские радикалы заблокировали студию телеканала NewsOne и огородили подъезд к ней колючей проволокой. Националисты требуют извинений от учредителя канала, депутата Верховной рады Евгения Мураева. Ранее Мураев обозначил события на Майдане в 2014 году как «государственный переворот».

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что блокировка студии связана с освещением NewsOne протестной деятельности опального экс-губернатора и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

«Блокировка студии напрямую связана с теми протестами, которые устроил Саакашвили, и которые этот канал, будучи единственным в своем роде на Украине, освещает. Таким образом, власть руками боевиков хочет нейтрализовать последний канал, который худо-бедно можно считать оппозиционным», — говорит политолог.

Отвечая на вопрос, как общество реагирует на подобного рода действия, Владимир Корнилов подчеркнул, что подавляющее большинство граждан Украины не знает про существование этого канала.

«Надо понимать, что протесты Саакашвили поддерживались некоторыми либералами. И я смотрю, что на Западе уже начало подниматься недовольство. Что касается Порошенко, ему это абсолютно «до лампочки» — на общественное мнение на Украине уже давно плюют, поскольку никаких процессов, связанных с демократией, давно уже нет», — продолжает Корнилов.

Спикер отметил, что если недовольство в связи со сложившейся ситуацией выскажут зарубежные спонсоры Саакашвили, в лице послов иностранных государств, то для действующей украинской власти это будет весьма болезненно.

«Саакашвили сейчас будет активно педалировать эту тему на Западе», — говорит Владимир Корнилов.

Политолог отметил, что Саакашвили не пользуется особенной популярностью у населения. Впрочем, заметил Владимир Корнилов, это характерно для всех украинских политиков.

«У определенных категорий граждан есть симпатии к Михаилу Саакашвили. Порошенко, запретив ему въезд в страну, невольно сплотил вокруг него тех, кто недоволен правлением самого Порошенко. Это был, мягко скажем, не очень умный ход со стороны президента Украины», — подытожил Владимир Корнилов.

Напомним, 17 октября напротив здания Верховной рады была организована бессрочная акция протеста, одним из ее зачинщиков выступил Михаил Саакашвили. Митингующие требуют реформ выборного и судебного законодательства, а также отмены депутатской неприкосновенности.