Сирия: тридцать боевиков сдались властям в провинции Алеппо

Дамаск, 4 декабря. Тридцать боевиков сдались властям Сирии в провинции Алеппо. Их вывели из населенного пункта Тайха «для дальнейшего амнистирования».

Переговоры о выводе вели офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), сирийские власти и местные посредники. Все сдавшиеся заявляют, что не причастны к деятельности террористических группировок, а то, что они несколько лет жили с боевиками, называют случайностью.

Причастность каждого из них к вооруженным конфликтам и военным преступлениям будет проверять специальная комиссия. «По окончании проверки, думаю, что все эти лица будут амнистированы», — заявил в комментарии РИА Новости офицер ЦПВС Андрей Кирикович.