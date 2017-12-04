Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках
Новости Сирии
Сирия: тридцать боевиков сдались властям в провинции Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: тридцать боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    9:34  4 Декабря 2017
    215

    Сирия: тридцать боевиков сдались властям в провинции Алеппо

    Дамаск, 4 декабря. Тридцать боевиков сдались властям Сирии в провинции Алеппо. Их вывели из населенного пункта Тайха «для дальнейшего амнистирования».

    Переговоры о выводе вели офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), сирийские власти и местные посредники. Все сдавшиеся заявляют, что не причастны к деятельности террористических группировок, а то, что они несколько лет жили с боевиками, называют случайностью.

    Причастность каждого из них к вооруженным конфликтам и военным преступлениям будет проверять специальная комиссия.  «По окончании проверки, думаю, что все эти лица будут амнистированы», — заявил в комментарии РИА Новости офицер ЦПВС Андрей Кирикович.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #боевики #вывод
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть