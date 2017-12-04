Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках
Общество
СК России заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК России заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина

    9:37  4 Декабря 2017
    169

    СК России заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина

    Москва, 4 декабря. Гражданин России, вступивший в «Правый сектор»1 (экстремистская группировка запрещена в РФ), заочно арестован. Об этом сообщается в релизе Следственного комитета России, поступившего в распоряжение ФАН

    Отмечается, что в отношении россиянина Александра Валова возбуждено уголовное дело по статье («Участие в деятельности экстремистской организации»).

    По прошению следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
    Согласно информации следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.

    СК России заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина

    Примерно в 2014 года он покинул территорию РФ, отправился на Украину и вступил в ряды «Правого сектора» (запрещена в России). Он постоянно участвовал в общественно-массовых мероприятиях указанной группировки, а также распространял в Сети фото и видео о деятельности организации, говорится в релизе. 

    Кроме того, следствие установило, что на сегодняшний день Валов за вознаграждение принимает участие в военных действиях в Донбассе. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #правый сектор #ск рф #валов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть