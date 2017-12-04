СК России заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина

Москва, 4 декабря. Гражданин России, вступивший в «Правый сектор»1 (экстремистская группировка запрещена в РФ), заочно арестован. Об этом сообщается в релизе Следственного комитета России, поступившего в распоряжение ФАН.

Отмечается, что в отношении россиянина Александра Валова возбуждено уголовное дело по статье («Участие в деятельности экстремистской организации»).

По прошению следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информации следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.

Примерно в 2014 года он покинул территорию РФ, отправился на Украину и вступил в ряды «Правого сектора» (запрещена в России). Он постоянно участвовал в общественно-массовых мероприятиях указанной группировки, а также распространял в Сети фото и видео о деятельности организации, говорится в релизе.

Кроме того, следствие установило, что на сегодняшний день Валов за вознаграждение принимает участие в военных действиях в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.