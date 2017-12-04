Россия готова к любому сценарию: в Госдуме ответили на возможное столкновение США и КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейским СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть новейших истребителей-невидимок F-22. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как объявило министерство обороны Южной Кореи, военные учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на «провокации Северной Кореи» с пусками баллистических ракет.

Напомним, что 29 ноября Северная Корея успешно испытала ракету «Хвасон-15», которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть, таким образом, всю территории Соединенных Штатов.

Масштабная провокация

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН военные учения США и Южной Кореи.

«В любом случае, военные учения носят провокационный характер. Там привлечены самолеты-невидимки, участвует более 12 тысяч военнослужащих. При этом втягивается и Южная Корея и Япония. Эти учения явно носят наступательный агрессивный характер. Идет попытка спровоцировать Северную Корею на какие-нибудь ответные действия для нанесения соответствующего удара. Конечно, это недопустимо. Корейский регион находится очень близко к нашему Дальнему Востоку. Соединенные Штаты, прежде всего, вынуждают Северную Корею на ответные действия. При этом эти провокационные учения носят внеплановый характер. Буквально три месяца назад США информировали наше руководство о том, что они не будут проводить учения, воздержатся. К сожалению, дела расходятся с их словами.

Мы, конечно, крайне негативно относимся к возможности военного столкновения США и КНДР. Надо понимать, что будут задеты интересы нашей страны. И, конечно же, мы будем действовать в соответствии с развитием событий. Россия готова к любому сценарию, у нас уже разработаны различные планы действия в случае столкновения. Но в любом случае война на Корейском полуострове недопустима. Война в этом регионе может превратиться в столкновение с применение ядерного оружия», — резюмировал Николай Швыткин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Южная Корея провела учебные запуски ракет спустя несколько минут после того, как КНДР запустила баллистическую ракету.