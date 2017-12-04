«Краснодар» попытается пригласить Слуцкого

Краснодар, 4 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Краснодар» предпримет еще одну попытку пригласить Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

По словам источника, горожане планируют предложить 46-летнему специалисту контракт на 2,5 года. Перед Слуцким будет стоять задача вывести «Краснодар» в топ-3 команд премьер-лиги на постоянной основе.

Сам бывший тренер ЦСКА и сборной России, уволенный минувшей ночью из английского «Халла», хотел бы продолжить тренерскую карьеру в Англии и не исключает возможность временной работы экспертом на местном телевидении.

Слуцкий покинул ЦСКА год назад и переехал в Лондон, где проходил стажировку в «Челси» и углубленно изучал язык. Летом он возглавил «Халл», вылетевший из Премьер-лиги (АПЛ) и по итогам 20 туров оказался на 20-м месте в Чемпионшипе, втором по значимости английском дивизионе.

Отметим также, что летом «Краснодар» уже контактировал со Слуцким на предмет возможной работы в клубе, однако тогда российский специалист ответил отказом.