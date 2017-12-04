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Комитеты Госдумы и парламента Ирана обсудят восстановление Сирии на совместном заседании
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    Комитеты Госдумы и парламента Ирана обсудят восстановление Сирии на совместном заседании

    9:35  4 Декабря 2017
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    Комитеты Госдумы и парламента Ирана обсудят восстановление Сирии на совместном заседании

    Москва, 4 декабря. В рамках международной конференции «Парламентарии против наркотиков», которая пройдет завтра в Госдуме под эгидой ООН, члены международных комитетов Государственной Думы и Иранского консультативного совета намерены обсудить вопросы послевоенного восстановления Сирии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Как рассказал депутат, в ходе совместного заседания комитеты по международным делам намерены обсудить антинаркотическое досье, а также готовящийся к подписанию меморандум о взаимопонимании. Меморандум в дальнейшем планируется подписать во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран.

    Комитеты Госдумы и парламента Ирана обсудят восстановление Сирии на совместном заседании

    Слуцкий отметил, что одной из тем обсуждения будет работа шиитской милиции в районах с преимущественно шиитским населением, сообщает РИА Новости.

    «Нам есть о чем говорить. И кроме того, впереди реконструкция объектов инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, — отметил глава международного комитета Госдмы. — Так что по сирийскому досье с парламентариями нам есть о чем говорить».

    Автор: Валентин Меликов
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