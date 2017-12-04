Банки «Европейский стандарт» и «Новопокровский» потеряли лицензии

Москва, 4 декабря. Центробанк лишил лицензии сразу две финансовые организации. Без права на осуществление банковских операций остались банк «Европейский стандарт» и банк «Новопокровский», говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

В пресс-службе уточнили, что бизнес «Европейского стандарта» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемых в Банк России. Так, в ноябре было установило хищение из кассы организации крупной суммы денег (объем не уточняется). У банка фактически отстутствовали активы и после доформирования необходимых резервов на возможные потери под них размера капитала организации существенно снизился, все это поставило под угрозы реальные интересы кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, руководство и собственники «Европейского стандарта» проводили сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Руководство банка также не пускало представителей ЦБ в кассовые помещения для проведения проверок.

В настоящее времяв «Евростандарте» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отмечается, что «Европейский стандарт» является участником системы страхования вкладов.

Банк «Новопокровский» нарушал законодательство по части отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма, а его бизнес-модель была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Кроме того, банк проводил «схемные» операций, чтобы уклониться от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.