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Общество
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Украина
Стали известны требования активистов, блокировавших телеканал NewsOne в Киеве
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    Стали известны требования активистов, блокировавших телеканал NewsOne в Киеве

    10:03  4 Декабря 2017
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    Стали известны требования активистов, блокировавших телеканал NewsOne в Киеве

    Киев, 4 декабря. Активисты в камуфляжной форме и балаклавах, блокировавшие входы и выходы из здания телеканал NewsOne в Киеве объявили о своих требованиях: телеканал, возглавляемый депутатом Рады Евгением Мураевым, должен полностью поменять редакционную политику, перестать транслировать «российскую пропаганду», а сам Мураев должен извиниться за то, что в эфире программы «Украинский формат» посмел назвать Евромайдан «государственным переворотом». В противном случае собравшиеся у здания на Полевой улице грозят длительной блокадой телеканала.

    «Если он это сделает, мы свернем свою мирную акцию. Надеемся, что она будет короткой и господин Мураев извинится быстренько и больше не будет вести пророссийскую пропаганду», — заявил участник блокады Алексей Середюк.

    По словам Середюка «кто говорит, что Майдан — госпереворот пусть знает, что такие акции будут проходить под твоим телеканалом каждый день и ночь». Кроме того, активисты требуют, чтобы «спецслужбы провели обыски на телеканале NewsOne», правда, неясно, что правоохранительные органы должны там найти.

    Стали известны требования активистов, блокировавших телеканал NewsOne в Киеве

    Ранее представители NewsOne предположили, что налет на телеканал вызван тем, что они оказались единственными, кто освещал «марш за импичмент» президента Порошенко, организованный в Киеве сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам владельца NewsOne, офис телеканала был блокирован националистами из организации «Братство» украинского националиста Дмитрия Корчинского, которым, якобы, заплатил Петр Порошенко.

    Автор: Валентин Меликов
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