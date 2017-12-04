Стали известны требования активистов, блокировавших телеканал NewsOne в Киеве

Киев, 4 декабря. Активисты в камуфляжной форме и балаклавах, блокировавшие входы и выходы из здания телеканал NewsOne в Киеве объявили о своих требованиях: телеканал, возглавляемый депутатом Рады Евгением Мураевым, должен полностью поменять редакционную политику, перестать транслировать «российскую пропаганду», а сам Мураев должен извиниться за то, что в эфире программы «Украинский формат» посмел назвать Евромайдан «государственным переворотом». В противном случае собравшиеся у здания на Полевой улице грозят длительной блокадой телеканала.

«Если он это сделает, мы свернем свою мирную акцию. Надеемся, что она будет короткой и господин Мураев извинится быстренько и больше не будет вести пророссийскую пропаганду», — заявил участник блокады Алексей Середюк.

По словам Середюка «кто говорит, что Майдан — госпереворот пусть знает, что такие акции будут проходить под твоим телеканалом каждый день и ночь». Кроме того, активисты требуют, чтобы «спецслужбы провели обыски на телеканале NewsOne», правда, неясно, что правоохранительные органы должны там найти.

Ранее представители NewsOne предположили, что налет на телеканал вызван тем, что они оказались единственными, кто освещал «марш за импичмент» президента Порошенко, организованный в Киеве сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам владельца NewsOne, офис телеканала был блокирован националистами из организации «Братство» украинского националиста Дмитрия Корчинского, которым, якобы, заплатил Петр Порошенко.