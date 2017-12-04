Саакашвили рассказал о «своих дьяволах» в эфире телеканала NewsOne

Киев, 4 декабря. Бывший губернатор Одесской области Украины прокомментировал блокировку здания телеканала NewsOne и рассказал о «своих дьяволах».

Он выразил поддержу журналистам в эфире телеканала, здание которого было заблокировано неизвестными активистами.

По словам Саакашвили, «это не какая-то сделка с дьяволом, так как NewsOne для него не дьявол».

Он назвал «своими дьяволами» Пятый канал, а также «Ахметова, Пинчука, Коломойского и его канал, как олигархический».

Саакашвили поблагодарил NewsOne за то, что он единственный из СМИ транслировал «Марш за импичмент» против президента Украины Петра Порошенко, который прошел 3 декабря 2017 года.

Как ранее сообщала Газета.ru, 3 декабря неизвестные в военной форме назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.

Напомним, ранее в Сети прокомментировали митинг Саакашвили против Порошенко.