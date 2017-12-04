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Общество
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Украина
Саакашвили рассказал о «своих дьяволах» в эфире телеканала NewsOne
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    Саакашвили рассказал о «своих дьяволах» в эфире телеканала NewsOne

    9:15  4 Декабря 2017
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    Саакашвили рассказал о «своих дьяволах» в эфире телеканала NewsOneКиев, 4 декабря. Бывший губернатор Одесской области Украины прокомментировал блокировку здания телеканала NewsOne и рассказал о «своих дьяволах».

    Он выразил поддержу журналистам в эфире телеканала, здание которого было заблокировано неизвестными активистами.

    По словам Саакашвили, «это не какая-то сделка с дьяволом, так как NewsOne для него не дьявол».

    Он назвал «своими дьяволами» Пятый канал, а также «Ахметова, Пинчука, Коломойского и его канал, как олигархический».

    Саакашвили поблагодарил NewsOne за то, что он единственный из СМИ транслировал «Марш за импичмент» против президента Украины Петра Порошенко, который прошел  3 декабря 2017 года.

    Как ранее сообщала Газета.ru, 3 декабря неизвестные в военной форме назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.

    Напомним, ранее в Сети прокомментировали митинг Саакашвили против Порошенко. 

    Саакашвили рассказал о «своих дьяволах» в эфире телеканала NewsOne

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #порошенко #newsone #саакашвили #дьявол
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