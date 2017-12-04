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Общество
Следствие не установило владельца обнаруженных у Захарченко миллиардов
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    Следствие не установило владельца обнаруженных у Захарченко миллиардов

    9:22  4 Декабря 2017
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    Следствие не установило владельца обнаруженных у Захарченко миллиардов

    Москва, 4 декабря. Сотрудники Следственного комитета России на данный момент не смогли установить настоящего владельца 8,5 млрд рублей, найденных в квартире экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) министерства внутренних дел РФ Дмитрия Захарченко. Об этом в понедельник рассказал источник в правоохранительных органах. 

    Собеседник предположил, что данные денежные средства могут принадлежать вкладчикам кредитно-финансовых учреждений, передает ТАСС. 

    «Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как «Нота-банку», так и другим банкам», — сообщил собеседник.

    Следствие не установило владельца обнаруженных у Захарченко миллиардов

    Источник также напомнил, что в ходе обысков у полковника МВД Захарченко была найдена рекордная сумма денежных средств — свыше 8,5 млрд рублей.

    По словам собеседника агентства, часть найденных денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них — «Нота-банк», который был лишен лицензии осенью 2015 года. 

    Ранее сообщалось, что суд конфисковал миллиардное состояние Захарченко и его родственников. 

    Автор: Дана Балан
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    #суд #захарченко #коррупция #полковник захарченко #миллиарды
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