Следствие не установило владельца обнаруженных у Захарченко миллиардов

Москва, 4 декабря. Сотрудники Следственного комитета России на данный момент не смогли установить настоящего владельца 8,5 млрд рублей, найденных в квартире экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) министерства внутренних дел РФ Дмитрия Захарченко. Об этом в понедельник рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник предположил, что данные денежные средства могут принадлежать вкладчикам кредитно-финансовых учреждений, передает ТАСС.

«Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как «Нота-банку», так и другим банкам», — сообщил собеседник.

Источник также напомнил, что в ходе обысков у полковника МВД Захарченко была найдена рекордная сумма денежных средств — свыше 8,5 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, часть найденных денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них — «Нота-банк», который был лишен лицензии осенью 2015 года.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал миллиардное состояние Захарченко и его родственников.