Белый дом намерен представить новую стратегию нацбезопасности США

Вашингтон, 4 декабря. Как передают американские СМИ, администрация президента США Дональда Трампа разработала и намерена представить в ближайшее время новую стратегию национальной безопасности страны.

В документе Белого дома будут отражены планы администрации Трампа в области обеспечения безопасности страны, ее экономического процветания, а также противостояния международному терроризму. Кроме того, по некоторым данным, там будут также обозначены новые подходы США по борьбе с другими глобальными вызовами.

Как передает The Wall Street Journal, работа над стратегией национальной безопасности государства завершается, и администрация Трампа намерена ее обнародовать в ближайшее время.

Ранее конгрессмен США Брендан Бойл выступил с предложением построить в Сирии «подземные укрепленные сооружения», которые могли бы использоваться для защиты «мирного населения» и медицинских работников от ВКС РФ.