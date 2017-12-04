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Белый дом намерен представить новую стратегию нацбезопасности США
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    Белый дом намерен представить новую стратегию нацбезопасности США

    9:17  4 Декабря 2017
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    Белый дом намерен представить новую стратегию нацбезопасности США

    Вашингтон, 4 декабря. Как передают американские СМИ, администрация президента США Дональда Трампа разработала и намерена представить в ближайшее время новую стратегию национальной безопасности страны.

    В документе Белого дома будут отражены планы администрации Трампа в области обеспечения безопасности страны, ее экономического процветания, а также противостояния международному терроризму. Кроме того, по некоторым данным, там будут также обозначены новые подходы США по борьбе с другими глобальными вызовами.

    Как передает The Wall Street Journal, работа над стратегией национальной безопасности государства завершается, и администрация Трампа намерена ее обнародовать в ближайшее время.

    Белый дом намерен представить новую стратегию нацбезопасности США

    Ранее конгрессмен США Брендан Бойл выступил с предложением построить в Сирии «подземные укрепленные сооружения», которые могли бы использоваться для защиты «мирного населения» и медицинских работников от ВКС РФ. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #трамп #белый дом #стратегия нацбезопасности
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